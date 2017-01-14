Курбатов: На «Русской классике» в Москве будут одни из лучших условий

«Это наша пятая “Русская классика”, уникальность в том, что он впервые происходит в Москве, и играют две команды из московского региона. Впервые играем на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Сегодня будут одни из лучших условий для команд, болельщиков, прессы.



Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. “Химик”, который дал нам олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. “Динамо” — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



Матч между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком» состоится 14 января, начало в 12.00 мск.