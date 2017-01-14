Курбатов: На «Русской классике» в Москве будут одни из лучших условий
Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал проведение «Русской классики» 14 января на открытом катке «Парка легенд».
«Это наша пятая “Русская классика”, уникальность в том, что он впервые происходит в Москве, и играют две команды из московского региона. Впервые играем на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Сегодня будут одни из лучших условий для команд, болельщиков, прессы.
Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. “Химик”, который дал нам олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. “Динамо” — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Матч между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком» состоится 14 января, начало в 12.00 мск.
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