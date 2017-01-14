Сергей Немчинов родился 14 января 1964 года в Москве. Воспитанник хоккейного клуба «Крылья Советов». Центральный нападающий. Защищал цвета сетуньской команды в 1981 — 1982 и 1985 — 1991 годах, став ее капитаном.

В 1985 году, играя за ЦСКА, стал чемпионом Советского Союза, а в 2003 году, под занавес карьеры, выиграл первенство страны с ярославским «Локомотивом».

В 33 проведенных матчах за сборную СССР забросил 35 шайб. Серебряный призер Олимпиады 1998 года в Нагано. Чемпион мира 1989 и 1990 годов.

С 1991 по 2002 год играл в НХЛ. Дважды становился обладателям Кубка Стэнли в составах «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». Набрал 345 очков (152+193) в регулярных чемпионатах.

В 2007 — 2009 годах занимал пост главного тренера молодежной сборной России, а затем два года работал с ЦСКА.