Любительские команды России и Китая впервые с 1950-х годов сыграли в хоккей на льду Амура
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Любительские команды России и Китая провели дружеский матч на льду пограничной реки Амур, которая разделяет российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Хоккеисты двух стран сыграли здесь впервые с 1950-х годов, сообщила ТАСС начальник пресс- службы правительства Амурской области Эльвира Оверченко.
«Первыми на лед вышли детские команды, победу в их 10-минутном матче со счетом 2:0 одержали ребята из России. Затем сыграли взрослые команды. В этой баталии победа также досталась россиянам — они обыграли китайскую команду со счетом 4:3», — сказала Оверченко. Капитаном российской команды стал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Матч «Содружество», прошедший на льду Амура прямо на
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что толщина льда на Амуре в месте проведения товарищеского матча достигла полуметра и является безопасной. Для полноценного матча на реке установили хоккейную коробку, трибуны, теплые раздевалки и палатки для обогрева. Безопасность проведения игры обеспечили спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и водолазы.
Амурчане, которые не попали на турнир, смогли посмотреть его в
Впервые идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае этого года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1950-х годов, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир. По словам Козлова, задача организаторов — провести его на достойном уровне и сделать соревнование традиционным.
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