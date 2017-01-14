Любительские команды России и Китая впервые с 1950-х годов сыграли в хоккей на льду Амура

«Первыми на лед вышли детские команды, победу в их 10-минутном матче со счетом 2:0 одержали ребята из России. Затем сыграли взрослые команды. В этой баталии победа также досталась россиянам — они обыграли китайскую команду со счетом 4:3», — сказала Оверченко. Капитаном российской команды стал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Матч «Содружество», прошедший на льду Амура прямо на российско-китайской границе, открыл второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед». Первый этап прошел в Благовещенске 24 и 25 декабря на крытом ледовом катке стадиона «Спартак». В нем участвовали шесть любительских команд, пять из которых представляли Россию, одна — Китай.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что толщина льда на Амуре в месте проведения товарищеского матча достигла полуметра и является безопасной. Для полноценного матча на реке установили хоккейную коробку, трибуны, теплые раздевалки и палатки для обогрева. Безопасность проведения игры обеспечили спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и водолазы.

Амурчане, которые не попали на турнир, смогли посмотреть его в онлайн-режиме на Первом областном телеканале. Кроме того, видео транслировалась на двух спортивных сайтах и уличных экранах Благовещенска.

Впервые идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае этого года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1950-х годов, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир. По словам Козлова, задача организаторов — провести его на достойном уровне и сделать соревнование традиционным.