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14 января 2017, 10:12 | Хоккей: Россия | Советский спорт

День в истории. 14 января Валерию Харламову исполнилось бы 69 лет

14 января исполнилось бы 69 лет легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову.

Валерий Харламов — заслуженный мастер спорта, выступал на позиции нападающего.

Играл в ЦСКА (1967, 1968−1981) и «Звезду» из Чебаркуля.

Валерия Харламов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976); восьмикратный чемпион мира (1969−1971, 1973−1975, 1978, 1979); семикратный чемпион Европы (1969, 1970, 1973−1975, 1978, 1979).

За сборную СССР на Олимпиадах и чемпионатах мира Валерий Харламов провел 123 матча и забросил 89 шайб.

Валерий Харламов — одиннадцатикратный чемпион СССР (1968, 1970−1973, 1975, 1977−1981).

В чемпионатах СССР — 438 матчей, 293 гола.

7 ноября 2005 года Валерий Харламов был введен в Зал славы НХЛ.
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