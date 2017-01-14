Подмосковные «Химик» и «Динамо» сыграют в «Русской классике» ВХЛ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Матч «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который традиционно проводится под открытым небом, пройдет в субботу в Москве. На открытом катке «Парка Легенд» сыграют воскресенский «Химик» и балашихинское «Динамо», начало — 12:00 мск.
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В этому году «Русская классика» приурочена к 70-летию отечественного хоккея. Предыдущие четыре игры собирали весьма внушительную аудиторию, а победы одерживали неизменно гости:
17 февраля 2013 года. Красноярск, 16 100 зрителей.
«Сокол» (Красноярск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3;.
19 января 2014 года. Челябинск, 9200 зрителей.
«Челмет» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 2:5;.
14 февраля 2015 года. Нижний Тагил, 8350 зрителей.
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Южный Урал» (Орск) — 0:4;.
7 февраля 2016 года. Тверь, 6350 зрителей.
ТХК (Тверь) — «Буран» (Воронеж) — 1:2 (ОТ).
Самой запоминающейся стала «Русская классика» в Твери. Помимо самого матча ВХЛ, во время которого тренер «Бурана» Александр Титов в знак протеста против судейства уводил команду со льда, под открытым небом сыграли ЦСКА с Сергеем Федоровым и Александром Радуловым против команды воспитанников тверского хоккея во главе с Ильей Ковальчуком. Та игра проходила в сильнейший снегопад.
Были запоминающиеся «фишки» и в других матчах. Так, в Нижнем Тагиле гостей встречал танк Т-34.
Главная звезда «Русской классики» — защитник Михаил Чурляев, выигравший в трех матчах подряд (в составе «Лады», «Южного Урала» и «Бурана»). В прошлогодней встрече он сделал дубль, забросив вторую шайбу в овертайме.
В стиле ретро
«Динамо» сыграет в форме, созданной по мотивам эскизов 1940−50-х, для «Химика» подготовили свитера, стилизованные под форму сезона-1988/89. Тогда команда из Воскресенска добилась наивысшего достижения в своей истории, став серебряным призером чемпионата СССР, а в ее составе было немало известных игроков — Дмитрий Квартальнов, Валерий Брагин, Роман Оксюта, Лев Бердичевский, Вячеслав Козлов и другие. «Надеваешь свитер и погружаешься в атмосферу тех времен. Для меня как коренного воскресенца такой образец свитера особенно дорог, все же лучшее достижение клуба в истории», — поделился впечатлениями с
Для каждого матча «Русской классики» создается специальный логотип. В этом году на нем представлены элементы эмблемы ВХЛ, советского машиностроения и герба Москвы. Одним из главных элементов логотипа является снегирь, традиционный символ зимы. Помимо турнирных трех очков, команды разыграют самовар с гравировкой в виде логотипа «Русской классики».
«Химик» является
Балашихинская команда выступает в роли
До матча, а также во время игры на территории «Парка легенд» будет работать бесплатная полевая кухня с горячими напитками. Открытый каток в «Парке Легенд» вмещает 2300 человек, стоимость билетов — от 100 до 200 рублей.
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