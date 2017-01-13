«Челмет» на выезде обыграл «Рязань» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Рязани, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дублем отметился Артем Севанькаев, отличившийся на 5-й и 54-й минутах матча.

В других матчах дня «Южный Урал» на выезде обыграл на выезде воронежский «Буран» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), а «Нефтяник» в Альметьевске в овертайме победил пензенский «Дизель» — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).