«Автомобилист» остался без Голышева

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев не сможет помочь своему клубу в ближайшие 2 недели. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отстранить хоккеиста на 3 матча за нарушение правил в матче со «Слованом», передает «Уралинформбюро».

11 января «шоферы» проиграли в Братиславе со счетом 2:3. На исходе основного времени Голышев был дисквалифицирован до конца матча за атаку на нападающего хозяев Вацлава Недороста. Чеха после удара в область головы и шеи вынесли с площадки на носилках.

Оставшиеся тогда в меньшинстве екатеринбуржцы пропустили шайбу, что позволило «Словану» сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме.