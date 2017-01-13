«Автомобилист» остался без Голышева
Проштрафившегося в игре со «Слованом».
Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев не сможет помочь своему клубу в ближайшие 2 недели.
11 января «шоферы» проиграли в Братиславе со счетом 2:3. На исходе основного времени Голышев был дисквалифицирован до конца матча за атаку на нападающего хозяев Вацлава Недороста. Чеха после удара в область головы и шеи вынесли с площадки на носилках.
Оставшиеся тогда в меньшинстве екатеринбуржцы пропустили шайбу, что позволило «Словану» сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме.
В отсутствие Голышева «Автомобилист» сыграет против хорватского «Медвешчака», челябинского «Трактора» и
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