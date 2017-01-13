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13 января 2017, 11:53 | Хоккей: Россия | ИА УралИнформБюро

«Автомобилист» остался без Голышева

Проштрафившегося в игре со «Слованом».

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев не сможет помочь своему клубу в ближайшие 2 недели. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отстранить хоккеиста на 3 матча за нарушение правил в матче со «Слованом», передает «Уралинформбюро».

11 января «шоферы» проиграли в Братиславе со счетом 2:3. На исходе основного времени Голышев был дисквалифицирован до конца матча за атаку на нападающего хозяев Вацлава Недороста. Чеха после удара в область головы и шеи вынесли с площадки на носилках.

Оставшиеся тогда в меньшинстве екатеринбуржцы пропустили шайбу, что позволило «Словану» сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме.

В отсутствие Голышева «Автомобилист» сыграет против хорватского «Медвешчака», челябинского «Трактора» и ханты-мансийской «Югры».

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