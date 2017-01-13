Коваленко: Цинизм экс-руководителей ВХЛ шокировал, поддержим семью Соколова
Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о разбирательстве с ХК «Ермак» по поводу компенсации семье погибшего защитника Артёма Соколова.
«Вчера, надеемся, завершилась наша двухлетняя тяжба с клубом ВХЛ “Ермак” из Ангарска, в расположении которого в июле 2014 года во время тренировки умер защитник Артём Соколов. Теперь уверены в том, что вдова хоккеиста и его единственный ребёнок
После зачистки компьютерной базы ВХЛ нам стало ясно, что на уровне “вышки” мы ничего не добьёмся. Сначала подали иск о компенсации в суд Ангарска, но там делу не был дан ход. Видимо, сказалась территориальная близость суда и хоккейного клуба. Весной 2016-го года обратились в суд города Ярославля — по месту жительства вдовы хоккеиста. 17 сентября суд первой инстанции фактически согласился с нашими юристами. В адрес “Ермака” было вынесено решение о выплате 200-процентной компенсации по контракту Соколова, то есть суммы около двух миллионов 600 тысяч рублей. Также клуб обязали выплатить по 300 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб вдове и ребенку. То есть общая сумма выплат — 3 миллиона 200 тысяч рублей.
“Ермак” подал аппеляцию в областной суд Ярославля. Клуб соглашался с 200-процентной компенсацией по контракту, но отказывался выплачивать 600 тысяч за моральный ущерб. И вот вчера областной суд принял сторону игрока — первоначальное решение оставлено в силе. Надеемся, что запас цинизма у наших оппонентов
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