«Сокол» прервал серию из поражений, одолев «Торос»
Благодаря победе красноярцы закрепились в пятерке лидеров ВХЛ.
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Хоккеисты «Сокола» в тяжелой борьбе одолели «Торос» из Нефтекамска (Башкортостан). Матч прошел 12 января на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.
Счет уже на 7-й минуте открыли гости — Сергей Теряев дальним броском поразил ворота «крылатых». В начале второго периода красноярцы смогли не только восстановить паритет, но и выйти вперед — отличились Ильдар Исангулов и Алексей
В конце матча гости сняли вратаря и устроили штурм ворот «Сокола». Однако красноярцы смогли выстоять и одержать победу — 3:2.
«Крылатые» прервали свою пятиматчевую серию из поражений. Также красноярские хоккеисты выиграли первый матч в 2017 году.
Главный тренер «Сокола» Александр Титов заявил, что перед командой стояла задача «добиться победы кровью и потом». Наставник отметил, что задача была выполнена.
«Игра действительно получилась интересная. Соперник в первом периоде огромное преимущество имел,
Благодаря успеху «Сокол» закрепился на 5-м месте в турнирной таблице ВХЛ. Сейчас красноярцы имеют в своем активе 70 очков после 39 игр.
Следующий матч подопечные Титова сыграют 16 января в Твери. Соперником станет местный ТХК — прошлогодний победитель регулярного сезона.
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