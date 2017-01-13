«Сокол» прервал серию из поражений, одолев «Торос»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты «Сокола» в тяжелой борьбе одолели «Торос» из Нефтекамска (Башкортостан). Матч прошел 12 января на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет уже на 7-й минуте открыли гости — Сергей Теряев дальним броском поразил ворота «крылатых». В начале второго периода красноярцы смогли не только восстановить паритет, но и выйти вперед — отличились Ильдар Исангулов и Алексей Князев-младший. Упрочить преимущество «соколы» сумели в начале третьего игрового отрезка — шайбу на свой счет записал Павел Дедунов. «Торос» ответил точным броском Игоря Черкасова за 7 минут до сирены.

В конце матча гости сняли вратаря и устроили штурм ворот «Сокола». Однако красноярцы смогли выстоять и одержать победу — 3:2.

«Крылатые» прервали свою пятиматчевую серию из поражений. Также красноярские хоккеисты выиграли первый матч в 2017 году.

Главный тренер «Сокола» Александр Титов заявил, что перед командой стояла задача «добиться победы кровью и потом». Наставник отметил, что задача была выполнена.

«Игра действительно получилась интересная. Соперник в первом периоде огромное преимущество имел, все-таки команда соперника посвежее выглядела. У нас уже четвертая игра, плюс накладывается отпечаток от прошлых трех игр. Хочу поблагодарить ребят, что со второго периода нашли в себе силы, характер нашли. Спасибо болельщикам, которые нас поддержали и погнали команду вперед, молодцы! Нам нужны были эти три очка. Ведь в домашней серии все не очень хорошо сложилось. И установка, и задача была любым способом и любыми путями взять три очка. Кровью и потом добиться победы», — рассказал Титов журналистам.

Благодаря успеху «Сокол» закрепился на 5-м месте в турнирной таблице ВХЛ. Сейчас красноярцы имеют в своем активе 70 очков после 39 игр.

Следующий матч подопечные Титова сыграют 16 января в Твери. Соперником станет местный ТХК — прошлогодний победитель регулярного сезона.