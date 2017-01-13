ХК «Ермак» из Ангарска проиграл в овертайме хоккеистам «Ижстали»

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги в овертайме уступил команде «Ижсталь» из Ижевска накануне, 12 января. Игра закончилась со счетом 0:1. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ХК «Ермак».

Основное время закончилось со счетом 0:0, в овертайме на 40-й секунде шайбу в ворота «Ермака» забросил Григорий Глебов.

«До окончания чемпионата остается совсем ничего. У нас это был четвертый овертайм в домашней серии. Претензии, в первую очередь, к нападающим. Без забитых голов не выигрываются матчи. Мы уже которую игру играем за счет обороны. Большие претензии, как 5Х5, так и по игре в большинстве. На тренировке делают одно, выходят на игру, делают совершенно другое. Сложно объяснить, с чем это связано. А то, что у нас произошел недобор очков, я от слов не отказываюсь, и меня никто не сможет переубедить, что без подготовки, которая была нам необходима в новогодний перерыв, очень тяжело играть. Отсюда у нас и такой результат. Потихоньку мы форму набираем через игры. Недобрали здесь, надеюсь, что доберем в поездке», — сказал главный тренер ХК «Ермак» Игорь Жилинский.

После проведенных игр хоккеисты из Ангарска занимают 11-е место в турнирной таблице. Следующая игра «Ермака» состоится 16 января в городе Воскресенске против «Химика».