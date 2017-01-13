Хватит ли извинений? «Салават Юлаев» разгромлен нижегородским «Торпедо»

Специалист, по факту иностранец, а в душе обычный русский мужик, который спуску никому не даст. Особенно, своим хоккеистам. Вот и пашут у него ребята на ледовой площадке так, что мама не горюй.

О силе «торпедовцев» было понятно еще до матча. Быть третьим на Западе после СКА и ЦСКА, это уже само по себе очень серьезное достижение. И ведь не скажешь, что не заслуженно. Играют очень хорошо, к выезду в Уфу вообще подошли с пятиматчевой беспроигрышной серией.

Ну, а что «Салават Юлаев»? В прошлом матче благодаря эффекту Капризова клуб обыграл московский «Спартак», вселил этим самым веру в душу болельщиков, однако оказалось, что все это пшык. Так уж вышло, что матч с «Торпедо» пришелся на критическое время акклиматизации молодежи — тот самый четвертый день после приезда, поэтому их некая инертность объяснима.

Но тут возникает вопрос: «юлаевцы» теперь только и надеются на бомбардирское чутье звезды молодежной сборной Капризова? Уже сколько времени Игорь Захаркин говорит про реализацию. Если посмотреть статистику, то и в этом матче уфимцы серьезно перебросали соперника, а на табло горит 1:6 в пользу соперника. Как это так?

Хозяева нанесли 39 бросков в створ, забили одну шайбу. Гости нанесли 22 броска, забили шесть. Реализация, действительно, ужасная. Однако наряду с форвардами кучу вопросов имеется и непосредственно к Никласу Сведбергу, который, как озвучил недавно тренер, официально номер один в команде, и теперь именно его будут наигрывать под плей-офф.

По сути, это высказывание Захаркина означало, что Гаврилову, довольно солидно смотревшемуся на протяжении всего сезона, шанса на основу нет. Возможно, такое доверие и придает уверенности шведскому вратарю, но ведь проблемы его никуда не деваются. Да не должна так шайба от голкипера постоянно отскакивать на пятачок, не должен он садиться на колени задолго до броска — эти технические проблемы были, есть и будут. Сведберг, если поймает свою волну, то становится супервратарем. Однако есть обратная сторона, которая проявляется гораздо чаще — если что-то не получается у команды, то и у него не выходит ничего. Уж очень он эмоционально зависим от происходящего, хотя голкипер априори должен быть самым спокойным человеком в команде. Так в хоккее принято.

Проблема, конечно, не только в страже ворот. Что творится в обороне, это отдельная и очень длинная история. Поэтому хочется просто показать повтор пятого пропущенного гола:

Вы это видели? Вся пятерка «юлаевцев» находится на пятачке, шайба лежит там очень долго. В итоге, хоккейный снаряд отскакивает к совершенно свободному Уракову, и тот легко забивает в пустой угол. Вот так играет команда, которой в этом сезоне была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина. Это грустно.

Состояние самих игроков после 1:6 в домашних стенах представить не сложно.

«У нас вообще ничего не получилось. Не знаю, в чем дело. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Они переживают и кричат все 60 минут, а мы так играем, это непозволительно», — прокомментировал исход капитан команды Игорь Григоренко.

«Мы очень плохо сыграли, даже безобразно. Так нельзя играть, тем более перед своими болельщиками. Нам очень стыдно за свою игру», — добавил центрфорвард Евгений Бодров.

Игорь Захаркин извиняться не стал, но выделил причину поражения:

«Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет. А мы предупреждали команду, что “Торпедо” выиграло последние 4 матча на выезде. Ребята раскрепощены, здорово у них всё получается, потому что когда всё хорошо идёт, у команды появляется хорошее взаимодействие, атмосфера внутри команды, все хотят играть, когда так всё здорово».