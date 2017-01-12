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12 января 2017, 22:09 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Динамо» из Балашихи обыграло ТХК в матче ВХЛ, Бобряшов забросил победную шайбу

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Динамо» из Балашихи обыграли тверской ТХК в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Балашихе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Марковин (на 26-й минуте), Роман Николаев (27), Никита Бобряшов (32) и Илья Баранов (59). У ТХК забивали Максим Джиошвили (36) и Александр Дельнов (52).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 0:1 в овертайме,

«Сокол» (Красноярск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:3,

«Сарыарка» (Караганда) — «Молот-Прикамье (Пермь) — 4:3 в овертайме,

«Звезда» (Чехов) — «Зауралье» (Курган) — 6:4,

СКА-Нева (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 6:1.
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