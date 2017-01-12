«Динамо» из Балашихи обыграло ТХК в матче ВХЛ, Бобряшов забросил победную шайбу
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Динамо» из Балашихи обыграли тверской ТХК в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Балашихе, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Марковин (на 26-й минуте), Роман Николаев (27), Никита Бобряшов (32) и Илья Баранов (59). У ТХК забивали Максим Джиошвили (36) и Александр Дельнов (52).
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 0:1 в овертайме,
«Сокол» (Красноярск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2,
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:3,
«Сарыарка» (Караганда) — «Молот-Прикамье (Пермь) — 4:3 в овертайме,
«Звезда» (Чехов) — «Зауралье» (Курган) — 6:4,
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