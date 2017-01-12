Фазель: Вопрос отстранения РФ от участия в хоккейных соревнования даже не обсуждается
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вопрос отстранения России от участия в международных хоккейных соревнованиях даже не обсуждается, нет никаких причин переносить соревнования из России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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Во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров
«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», — сказал Фазель по телефону.
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