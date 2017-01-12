Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28405912/
12 января 2017, 16:03 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Фазель: Вопрос отстранения РФ от участия в хоккейных соревнования даже не обсуждается

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вопрос отстранения России от участия в международных хоккейных соревнованиях даже не обсуждается, нет никаких причин переносить соревнования из России, заявил агентству «Р-Спорт» президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 12 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>.</em> Вопрос отстранения России от участия в международных хоккейных соревнованиях даже не обсуждается нет никаких причин переносить соревнования из России заявил агентству Р-Спорт президент Международной федерации хоккея (<span class=error>IIHF</span>) <span class=error>Рене</span> <span class=error>Фазель</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», — сказал Фазель по телефону.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года