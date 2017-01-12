Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке запасных
Вчера хоккеисты Новосибирска сыграли сложный матч в Череповце с местной «Северсталью». Поединок, который был отмечен множеством стычек, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. А канадский вратарь «Сибири» Дэнни Тэйлор получил неожиданную травму.
Долгое время никому из соперников не удавалось оторваться в счете — в концовке второго периода результат был равным — 2:2. Но череповчанам удался классический «гол в раздевалку». Вдвойне обидным для «Сибири» он был еще и оттого, что шайбу фактически «соорудил» голкипер нашей команды Иван Налимов. Он так неудачно выложил ее прямо на клюшку нападающему «Северстали», что тому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
В начале третьей двадцатиминутки хозяева еще более упрочили свое преимущество — 4:2. После этого «Сибирь», для которой сейчас каждое набранное очко чрезвычайно важно, приложила все силы для того, чтобы спасти матч. Но «злых снеговиков» хватило только на одну шайбу. Итог — 4:3.
Еще один повод для огорчения — в одном из игровых эпизодов шайба после броска Константина Алексеева отскочила прямо в голову сидевшему на скамейке запасных Дэнни Тэйлору. Канадец получил серьезную травму. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.
«Сегодня был не очень высокий темп игры, но с нашей стороны было большое количество индивидуальных ошибок, — подытожил главный тренер “Сибири” Андрей Скабелка. — Целая группа игроков, можно сказать, “не попала” в матч. Настраивались, хотели показать другой хоккей. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому и проиграли».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter