Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке запасных

Долгое время никому из соперников не удавалось оторваться в счете — в концовке второго периода результат был равным — 2:2. Но череповчанам удался классический «гол в раздевалку». Вдвойне обидным для «Сибири» он был еще и оттого, что шайбу фактически «соорудил» голкипер нашей команды Иван Налимов. Он так неудачно выложил ее прямо на клюшку нападающему «Северстали», что тому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-44270144_545318"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-44270144_545318", -44270144, 545318, 'KSyklMxoDqT3XHFEeG4ui52krbXd', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В начале третьей двадцатиминутки хозяева еще более упрочили свое преимущество — 4:2. После этого «Сибирь», для которой сейчас каждое набранное очко чрезвычайно важно, приложила все силы для того, чтобы спасти матч. Но «злых снеговиков» хватило только на одну шайбу. Итог — 4:3.

Еще один повод для огорчения — в одном из игровых эпизодов шайба после броска Константина Алексеева отскочила прямо в голову сидевшему на скамейке запасных Дэнни Тэйлору. Канадец получил серьезную травму. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

«Сегодня был не очень высокий темп игры, но с нашей стороны было большое количество индивидуальных ошибок, — подытожил главный тренер “Сибири” Андрей Скабелка. — Целая группа игроков, можно сказать, “не попала” в матч. Настраивались, хотели показать другой хоккей. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому и проиграли».