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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28403459/
12 января 2017, 14:11 | Хоккей: Россия | VN.RU

Голкипер «Сибири» получил сотрясение мозга на скамейке запасных

Вчера хоккеисты Новосибирска сыграли сложный матч в Череповце с местной «Северсталью». Поединок, который был отмечен множеством стычек, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. А канадский вратарь «Сибири» Дэнни Тэйлор получил неожиданную травму.

Долгое время никому из соперников не удавалось оторваться в счете — в концовке второго периода результат был равным — 2:2. Но череповчанам удался классический «гол в раздевалку». Вдвойне обидным для «Сибири» он был еще и оттого, что шайбу фактически «соорудил» голкипер нашей команды Иван Налимов. Он так неудачно выложил ее прямо на клюшку нападающему «Северстали», что тому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

В начале третьей двадцатиминутки хозяева еще более упрочили свое преимущество — 4:2. После этого «Сибирь», для которой сейчас каждое набранное очко чрезвычайно важно, приложила все силы для того, чтобы спасти матч. Но «злых снеговиков» хватило только на одну шайбу. Итог — 4:3.

Еще один повод для огорчения — в одном из игровых эпизодов шайба после броска Константина Алексеева отскочила прямо в голову сидевшему на скамейке запасных Дэнни Тэйлору. Канадец получил серьезную травму. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

«Сегодня был не очень высокий темп игры, но с нашей стороны было большое количество индивидуальных ошибок, — подытожил главный тренер “Сибири” Андрей Скабелка. — Целая группа игроков, можно сказать, “не попала” в матч. Настраивались, хотели показать другой хоккей. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому и проиграли».
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