«Алтай» вновь проиграл «Реактору» в матче МХЛ

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Как и день ранее во втором периоде хозяева открыли счет, на что гости ответили трижды, причем в полутораминутном интервале. В третьей двадцатиминутке хозяева, реализовав большинство, сократили разрыв в счете до минимума, но за пару минут до финальной сирены «Реактор» установил окончательный счет в матче — 2:4.



«Алтай» — «Реактор» 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 27:48 Белозёров (Меньщиков). В равенстве

1:1 — 34:23 Дзедаев (Набиуллин). В равенстве

1:2 — 35:27 Тимиров (Шафигуллин). В равенстве

1:3 — 35:46 Нисковских (Голубович, Семёнов). В равенстве

2:3 — 52:50 Пархоменко (Меньщиков, Белозёров). В большинстве

2:4 — 57:58 Ульчинский (Сорокин). В равенстве



Вратари: Шутов — Голованов

Штраф: 0:6 (0:2, 0:0, 0:4).