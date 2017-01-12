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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28402231/
12 января 2017, 12:07 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» вновь проиграл «Реактору» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Усть-Каменогорске местный «Алтай» провел повторный поединок против нижнекамского «Реактора», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> местный Алтай провел повторный поединок против нижнекамского Реактора сообщает Sports.kz. Увеличить
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Как и день ранее во втором периоде хозяева открыли счет, на что гости ответили трижды, причем в полутораминутном интервале. В третьей двадцатиминутке хозяева, реализовав большинство, сократили разрыв в счете до минимума, но за пару минут до финальной сирены «Реактор» установил окончательный счет в матче — 2:4.

«Алтай» — «Реактор» 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайбы:
1:0 — 27:48 Белозёров (Меньщиков). В равенстве
1:1 — 34:23 Дзедаев (Набиуллин). В равенстве
1:2 — 35:27 Тимиров (Шафигуллин). В равенстве
1:3 — 35:46 Нисковских (Голубович, Семёнов). В равенстве
2:3 — 52:50 Пархоменко (Меньщиков, Белозёров). В большинстве
2:4 — 57:58 Ульчинский (Сорокин). В равенстве

Вратари: Шутов — Голованов
Штраф: 0:6 (0:2, 0:0, 0:4).

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