В Уфе в преддверии Недели Звезд Хоккея появились ледяные фигуры хоккеистов
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Возле ледового дворца «Уфа-Арена» установлены ледяные скульптуры хоккеистов, а также вмороженные в лед свитера от каждой команды, входящей в КХЛ.
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Нестандартный подход к оформлению ледового городка уже вызвал повышенный интерес уфимцев, отметили в
Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены логотипы Молодежной, Женской и Континентальной хоккейных лиг. Со стороны улицы Ленина установили шесть фигур хоккеистов.
Как сообщало агентство «Башинформ», Матч звезд КХЛ состоится уже в восьмой раз. Уфа примет его впервые. Новым станет и формат шоу, которое превратилось в Неделю Звезд Хоккея.
«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и
Столицей хоккея Уфа станет в это воскресенье — спортивный праздник пройдет в столице республики с 15 по 22 января.
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