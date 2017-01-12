В Уфе в преддверии Недели Звезд Хоккея появились ледяные фигуры хоккеистов

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Нестандартный подход к оформлению ледового городка уже вызвал повышенный интерес уфимцев, отметили в пресс-службе городской администрации.

Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены логотипы Молодежной, Женской и Континентальной хоккейных лиг. Со стороны улицы Ленина установили шесть фигур хоккеистов.

Как сообщало агентство «Башинформ», Матч звезд КХЛ состоится уже в восьмой раз. Уфа примет его впервые. Новым станет и формат шоу, которое превратилось в Неделю Звезд Хоккея.

«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и следж-хоккеистов, а также много других сюрпризов. Для юных почитателей хоккея в ледовом городке организуют культурно-массовые мероприятия», — рассказал глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Столицей хоккея Уфа станет в это воскресенье — спортивный праздник пройдет в столице республики с 15 по 22 января.