В Уфе пройдет чемпионат по хоккею в валенках
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе пройдет чемпионат по хоккею в валенках. Любители выйдут на лед, чтобы побороться за право называться сильнейшими. Кроме того, каждый желающий сможет познакомиться с видом спорта, который пользовался большой популярностью в советское время.
Правила хоккея в валенках довольно просты, пояснили в столичном комитете по физической культуре и спорту.
С середины декабря прошлого года в башкирской столице проходит районный этап городского турнира. Ледовые баталии продолжаются и сегодня.
«Для того чтобы играть в хоккей в валенках, не требуется дорогостоящая экипировка, требования к спортплощадке тоже минимальные — подойдет любая дворовая хоккейная коробка, да и особая спортивная подготовка здесь не нужна, — говорит председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин. — Некоторые хоккейные коробки как раз
Районный этап соревнований завершится 12 февраля. 18 и 19 февраля состоятся финальные матчи, где определится сильнейшая уфимская команда хоккеистов в валенках.
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