Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо»

В первом матче сезона в Нижнем Новгороде уфимцы сумели выиграть у «автозаводцев» — 3:2.

Нижегородская команда не проигрывает уже пять матчей подряд, набрала 91 очко и занимает третье место в Западной конференции.

«Салават Юлаев» в прошлом матче впервые выиграл в основное время в эту календарную зиму, обыграв московский «Спартак» в Уфе — 5:3. У башкирской команды пятое «восточное» место и 78 очков.

Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» в 19 часов.