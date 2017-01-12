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12 января 2017, 8:08 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

Новосибирская «Сибирь» проиграла «Северстали» в Череповце

«Сибирь» проиграла «Северстали» со счетом 3:4, сообщает пресс-служба новосибирской хоккейной команды.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги в Череповце «Сибирь» проиграла «Северстали» со счетом 3:4. Ворота новосибирской команды защищал Иван Налимов.

Первый гол противнику забил новосибирский хоккеист Бойчак на 10 минуте матча, однако в следующем периоде «Северсталь» приобрела преимущество — Уилс, Монс и Угаров забили «Сибири» 3 года во втором периоде. Шалунов смог забить во втором периоде один гол «Северстали».

В третьем периоде новосибирская команда не смогла сравнять счет — «Северсталь» забила 4 гол, хотя затем Окулову удалось принести «Сибири» третье очко. Счет на конец игры составил 3:4 в пользу «Северстали».

Сейчас «Сибирь» занимает 10 строчку турнирной таблицы конференции «Восток», всего команда заработала 65 очков.

Следующий матч «Сибири» состоится против московской команды «ЦСКА» 13 января. Матч пройдет в Москве на домашней площадке противника — в ЛДС ЦСКА. Начало трансляции игры в 23:30 по новосибирскому времени.

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