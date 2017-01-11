Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28397119/
11 января 2017, 23:03 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Рязани» переиграли «Южный Урал» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Рязани» нанесли поражение орскому «Южному Уралу» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, которая прошла в среду в Рязани, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Кирилл Старцев (16-я минута) и Евгений Лызин (38).

Результаты других матчей дня:

«Ариада-НХ» (Волжск) — «Дизель» (Пенза) — 2:4,

«Буран» (Воронеж) — «Челмет» (Челябинск) — 3:4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

ХК «Буран» полностью погасил долги перед игроками за сезон-2016/17

Хоккейный клуб «Буран» предоставил в Дисциплинарный комитет ФХР документы, подтверждающие факт полного погашения клубом задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2016/2017, а также частичного погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2015/2016.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года