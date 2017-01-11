Хоккеисты «Рязани» переиграли «Южный Урал» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Рязани» нанесли поражение орскому «Южному Уралу» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, которая прошла в среду в Рязани, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Кирилл Старцев (16-я минута) и Евгений Лызин (38).
Результаты других матчей дня:
«Ариада-НХ» (Волжск) — «Дизель» (Пенза) — 2:4,
«Буран» (Воронеж) — «Челмет» (Челябинск) — 3:4.
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