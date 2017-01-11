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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28394911/
11 января 2017, 18:44 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ХК «Буран» полностью погасил долги перед игроками за сезон-2016/17

Хоккейный клуб «Буран» предоставил в Дисциплинарный комитет ФХР документы, подтверждающие факт полного погашения клубом задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2016/2017, а также частичного погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2015/2016.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Дисциплинарный комитет ФХР принял решение предоставить хоккейному клубу «Буран» возможность дозаявки игроков в сезоне-2016/2017.
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