«Алтай» уступил «Реактору» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в
Усть-Каменогорске «Алтай» сыграл с нижнекамским «Реактором», сообщает Sports.kz.
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В первом периоде счет открыть не удалось. Во второй двадцатиминутке на шайбу Адиля Бекетаева из «Алтая» ответили Разат Тимиров и Булат Набиуллин из «Реактора». В третьем отрезке игры счет на табло не изменился.
12 января в
«Алтай» — «Реактор» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 21:05 Бекетаев (Вакуленко). В равенстве
1:1 — 21:32 Тимиров (Паюл, Шафигуллин). В равенстве
1:2 — 32:40 Набиуллин (Дзедаев, Чабатов). В равенстве
Вратари: Шутов — Коротаев
Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).
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