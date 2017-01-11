«Алтай» уступил «Реактору» в матче МХЛ

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В первом периоде счет открыть не удалось. Во второй двадцатиминутке на шайбу Адиля Бекетаева из «Алтая» ответили Разат Тимиров и Булат Набиуллин из «Реактора». В третьем отрезке игры счет на табло не изменился.



12 января в Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграет с нижнекамским «Реактором».



«Алтай» — «Реактор» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



Шайбы:

1:0 — 21:05 Бекетаев (Вакуленко). В равенстве

1:1 — 21:32 Тимиров (Паюл, Шафигуллин). В равенстве

1:2 — 32:40 Набиуллин (Дзедаев, Чабатов). В равенстве



Вратари: Шутов — Коротаев

Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).