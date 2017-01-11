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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28393643/
11 января 2017, 17:08 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

«Буран» погасил долги по зарплатам перед тренерами и хоккеистами

30 декабря 2016 года «Буран» предоставил в Дисциплинарный комитет ФХР документы, подтверждающие факт полного погашения клубом задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2016/17, а также частичного погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам перед хоккеистами и тренерами за сезон-2015/16, информирует пресс-служба ВХЛ.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Дисциплинарный комитет ФХР принял решение предоставить «Бурану» возможность дозаявки игроков в сезоне-2016/17.

В текущем сезоне «Буран» идет на предпоследнем, 25-м месте в ВХЛ.
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