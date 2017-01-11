«Сарыарка» подписала Анисина

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Хоккеист является воспитанником московского «ЦСКА». Сезон 2016/2017 начинал в составе новокузнецкого «Металлурга». Форвард становился обладателем Кубка Гагарина, а также лучшим бомбардиром в составе московского «Динамо» (2012).



Игрок уже прибыл в расположение «Сарыарки» и провёл первую тренировку с новой командой, где будет выступать под 22-ым номером.