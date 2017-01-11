Отчет о матче ВХЛ «Сарыарка» — «Спутник» 2:1
Карагандинская «Сарыарка» в матче «регулярки» ВХЛ обыграла дома нижнетагильский «Спутник» — 2:1.
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Начало матча стало сверхрезультативным. Тагильчане открыли счет на 56-й секунде, а хозяева ответили спустя полминуты — 1:1. Отличились Иван Иванов и Виталий Ситников, дебютировавший в составе карагандинцев в этот вечер.
Ждать следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось до самой концовки матча. К огорчению тагильчан, вторую шайбу и победную забросили хоккеисты «Сарыарки». За четыре минуты до финальной сирены Антон Сагадеев снимает вопрос о победителе. «Спутник» старался изо всех сил, но подобрать ключи к неуступчивым карагандинцам, увы, не смог.
12 января в Караганде «Сарыарка» сыграет с пермским «Молотом-Прикамье».
«Сарыарка» — «Спутник» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 00:56 Иванов (Васильев). В равенстве
1:1 — 01:30 Банашков. В равенстве
2:1 — 56:07 Сагадеев (Орлов). В равенстве
Вратари: Гелашвили — Назаров
Штраф: 6:18 (4:4, 2:2, 0:12).
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