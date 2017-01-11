До этого дня соперники в чемпионатах СССР и России встречались 129 раз.



На счету пермяков 53 победы, 13 ничьих и 62 поражения. Разница шайб 426−470.



Первый период молотобойцы начали вторым темпом, больше играя от обороны. Юрий Петров играл осторожно, не стесняясь брать паузы, часто фиксируя шайбу. В зоне же «Торпедо» пермяки выстраивали действия на острых контратаках. Отметим, что хозяева площадки не знают поражений уже 10 матчей подряд и недаром лидируют в чемпионате. На 11 минуте судьи фиксируют нарушение правил в составе «Молота-Прикамье». Это трудозатратное меньшинство пермяки отстояли и вернулись к прежней тактике.



«Торпедо» продолжало доказывать и подтверждать свое турнирное положение, штурмуя ворота гостей почти без пауз. Но тактика пермяков оказалась более верной. Максим Рыжков продавил хозяев, выдал пас Алексею Филиппову, а тот из-за ворот Полуэктова отдал шайбу Руслану Шайхулову, и наш форвард, обыграв оппонентов на пятаке, пробивает голкипера «Торпедо» — 0:1.



Как и после эпизода с удалением, открыв счет, команды вернулись к прежнему рисунку игры — «Торпедо» оказывал плотное давление в зоне молотобойцев, расстреливая Петрова, а пермяки шли вторым темпом. Но вплоть до перерыва счет остался прежним.



Начало второго периода отличалось тем, что высокого темпа команды не показали. Вот только угроз воротам пермяков меньше не стало. Итогом этого давления стало то, что устькаменогорцы сравнивают счет. В одной из быстрых контратак, второе добивание Петров отразить был уже не в силах — 1:1 на 4 минуте периода.



«Торпедо» ускорились и попытались развить успех, но наткнулись на агрессивную атаку молотобойцев. Более того, на 6 минуте Анатолий Раенко подставляет клюшку под бросок Алексея Ишмаметьева и выводит свою команду вперед — 1:2.



Минуту спустя молотобойцы вновь остаются вчетвером — рефери усмотрел нарушение правил в действиях Никиты Синицына — и торпедовцы сравнивают счет — 2:2.



Напряжения в и без того не простой матч добавило первое удаление в составе «Торпедо». Пермяки все две минуты атаковали ворота Полуэктова и добились успеха за несколько секунд до выхода оштрафованногно хоккеиста — 2:3. Анатолий Раенко точным броском выводит пермяков вперед и оформляет «дубль». В ассистентах Марат Зарипов. Ну, а концовка периода стоила стоила битвы за Братину.



За 3.50 до перерыва «Молот-Прикамье» вновь оказался в меньшинстве, и «Торпедо» опять сравнивает счет — 3:3.



За 50 секунд до конца периода шайба вновь влетает в ворота пермяков, но направлена она была туда рукой, и гол не засчитали. А за 13 секунд до сирены в штрафной бокс отправляют Максима Салахова, и третий период пермяки начнут в меньшинстве. Отметим, что только за это период в составе «Торпедо» «дублем» отметился хорошо знакомый пермякам Станислав Тунхузин.



Старт третьего периода молотобойцы начали вчетвером, но воспользоватся преимуществом они сопернику не позволили. На 4-й минуте хозяева фолят на Даниле Епимахине, но большинство «Молот-Прикамье» провел не самым лучшим образом, половину времени проведя в обороне и в средней зоне.



По выходу оштрафованного «Торпедо» вновь оказывается в меньшинстве, но и оно прошло без последствий.



Казалось бы, «Торпедо» должно было заиграть более дисциплинировано, но на 11 минуте периода они вновь допускают нарушение правил. И «Молот-Прикамье» в третий раз не использует «лишнего» — нарушение правил допускает Алексей Филиппов и матч продолжился в формате «4 на 4».



И на этом работа у рефери не закончилась. За 7.20 до сирены пермяки вновь оказались в большинстве, а через 25 секунд удаляют Максима Салахова.



Но какие бы усилия не прилагали все участники встречи, счет так и остался ничейным.



Тактическая картина игры в овертайме не изменилась. «Торпедо» шло в атаку, «Молот-Прикамье» играл от обороны. На второй минуте дополнительного времени Ерохин лишь с фолом смог остановить атаку хозяев, и «Торпедо» получил шанс вырвать победу, но против такой концовки был Юрий Петров и пермская бригада меньшинства.



Чуть больше чем за полторы минуты до конца овертайма судьи фиксируют нарушение численного состава у хозяев, и теперь уже торпедовцы оборонялись «до последнего», и им это удалось — пробить вратарей не смогла ни одна из команд.



В серии же буллитов голы Шайхулова и Раенко, а также безупречная работа Петрова, принесли пермякам 8-ю победу подряд — 3:4 Б.