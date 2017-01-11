Красноярский «Сокол» уступил вице-чемпиону ВХЛ в овертайме

Вчера в красноярской «Арене. Север» «Сокол» проиграл вице-чемпиону ВХЛ — «Ижстали». Решающий гол был заброшен в дополнительное время.

Как отметили в пресс-службе красноярского хоккейного клуба, определяющими в поражении «Сокола» стали «катастрофическое невезение и отличная игра вратаря ижевской команды». Основное время окончилось со счетом 2:2.

«На протяжении всего матча красноярцы играли лучше, создавали больше моментов, попадали в перекладину ворот, но в основное время не удержали преимущества, — посетовали в ХК “Сокол”. — В овертайме в новом формате “три на три” сибиряки буквально зажали гостей в их зоне и трижды могли поразить ворота “Ижстали”, но во всех моментах у ижевчан блестяще действовал голкипер Антон Кислицын. Единственная атака и бросок Евгения Банцерева стал победным для гостей».

«Честно говоря, нам сегодня откровенно повезло, — признался после матча главный тренер ХК “Ижсталь” Сергей Душкин. — Соперник имел преимущество весь матч, равным я могу назвать, наверное, только первый период. Ну и овертайм, конечно, — молодцы, что выстояли. Соперник мог три шанса реализовать. Но у нас здорово сыграл вратарь. Мы своим моментом воспользовались и добыли победу».

Для «Сокола» же это поражение стало пятым подряд, но команда остается на 5 месте турнирной таблицы. Завтра, 12 января, красноярцы сыграют свой заключительный поединок в этой домашней серии. Соперником команды станет самый титулованный клуб лиги, трехкратный чемпион ВХЛ — нефтекамский «Торос». Начало матча в 19:00.