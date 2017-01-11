Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли в овертайме «Торос»
Результат встречи — 3:2.
Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над «Торосом» из Нефтекамска в овертайме матча чемпионата ВХЛ накануне, 10 января. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Ермак», закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В составе оранжевой дружины отличились Дмитрий Михайлов, Семен Иванов и Артем Воробьев.
«Выходили с одним настроем, сражаться за победу. В плане самоотдачи у меня претензий к ребятам нет. Особенно хотелось сказать им слова благодарности за второй период. Когда мы трижды играли втроем. Выстояли. Это был переломный момент. Парни воспрянули духом, сумели провести второй гол. Обидно пропускать ответный за четыре минуты до конца. Когда соперник взял
После проведенных игр ангарчане занимают 11-е место в турнирной таблице. Рейтинг чемпионата ВХЛ возглавляют хоккеисты «Торпедо».
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