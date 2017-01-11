Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли в овертайме «Торос»

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над «Торосом» из Нефтекамска в овертайме матча чемпионата ВХЛ накануне, 10 января. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Ермак», закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

В составе оранжевой дружины отличились Дмитрий Михайлов, Семен Иванов и Артем Воробьев.

«Выходили с одним настроем, сражаться за победу. В плане самоотдачи у меня претензий к ребятам нет. Особенно хотелось сказать им слова благодарности за второй период. Когда мы трижды играли втроем. Выстояли. Это был переломный момент. Парни воспрянули духом, сумели провести второй гол. Обидно пропускать ответный за четыре минуты до конца. Когда соперник взял тайм-аут, я ребятам сказал, как они сейчас будут играть. Будут поднимать шайбу на защитников, набрасывать на ворота, на пятак. К сожалению, недоработки привели к тому, что очко мы потеряли. Своей самоотдачей мы эту победу заслужили, за что я ребятам благодарен», — прокомментировал главный тренер «Ермака» Игорь Жилинский.

После проведенных игр ангарчане занимают 11-е место в турнирной таблице. Рейтинг чемпионата ВХЛ возглавляют хоккеисты «Торпедо».