ТХК в овертайме обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Максим Джиошвили (на 60-й минуте) и Александр Дельнов (63). У «Динамо» на 31-й минуте забил Александр Шевченко.

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 после овертайма,

«Сокол» (Красноярск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:3 после овертайма,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:4 после буллитов,

«Сарыарка» (Караганда) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1.