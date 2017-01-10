ТХК в овертайме обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче ВХЛ
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты тверского ТХК в овертайме обыграли «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 после овертайма,
«Сокол» (Красноярск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:3 после овертайма,
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:4 после буллитов,
«Сарыарка» (Караганда) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1.
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