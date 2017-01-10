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10 января 2017, 23:34 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ТХК в овертайме обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче ВХЛ

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Хоккеисты тверского ТХК в овертайме обыграли «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Максим Джиошвили (на 60-й минуте) и Александр Дельнов (63). У «Динамо» на 31-й минуте забил Александр Шевченко.

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 после овертайма,

«Сокол» (Красноярск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:3 после овертайма,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:4 после буллитов,

«Сарыарка» (Караганда) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1.
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