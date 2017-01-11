«Молот-Прикамье» победил «Торпедо» в серии буллитов

До этого поединка пермяки одержали семь побед подряд и сократили до двух очков отставание до заветного 16 места, которое дает путевку в розыгрыш плей-офф. Клуб из Казахстана перед этим матчем занимал первое место, имея в активе 79 очков.



В первом периоде пермской команде приходилось чаще обороняться, чем думать об атаках, но в одной из контратак «Молот-Прикамье» сумел открыть счет. Шайба на счету Руслана Шайхулова. Все самое интересное команды оставили на второй период. На 24 минуте хозяева сравняли счет. Через две минуты пермяки снова вышли вперед, после шайбы, которую забросил Анатолий Раенко — 1:2. На 29 минуте экс-игрок «Молота-Прикамье» Станислав Тунхузин отыграл разницу в счете — 2:2. В одной из следующих атак Раенко оформил дубль, когда «молотобойцы» играли в большинстве. На 37 минуте Тунхузин точным броском сравнял счет — 3:3. Третий период заброшенных шайб зрителям не принес. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где сильнее оказался «Молот-Прикамье». В итоге победа пермяков со счетом 3:4.



Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»: Игра была очень тяжелая, мы готовились к ней. Играли терпеливо, с полной самоотдачей и результат пришел. Хочу поздравить наших болельщиков с победой!



Алексей Ждахин, главный тренер ХК «Торпедо»: Мы не проиграли в этой игре в движении, мы проиграли борьбу. Практически всю борьбу. За те ошибки, которые мы допустили, соперник жестко нас наказал. Тем не менее, можем двигаться дальше.



Следующий матч «Молот-Прикамье» сыграет 12 января в Караганде против местной «Сарыарки».