Отравившиеся хоккеисты «Кузнецких медведей» выписаны из больницы
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Игроки команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие медведи», которые отравились в Тюмени, выписаны из больницы. Об этом сообщили во вторник ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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Ранее стало известно, что 12 игроков, а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени, где клуб должен был провести тренировку, с признаками пищевого отравления. СК начал проверку по этому происшествию.
«Все 14 человек чувствуют себя хорошо благодаря грамотно проведенным лечебным мероприятиям. Курс лечения составляет порядка 5−6 дней, однако уже сегодня пациенты отказываются от дальнейшей госпитализации, на что имеют полное право. Всех выписывают с дальнейшими рекомендациями по амбулаторному наблюдению», — сказали в департаменте, отметив, что точный диагноз еще устанавливается специалистами.
Матчи «Кузнецких медведей» против «Мамонтов Югры», которые должны были состояться 10 и 11 января, были перенесены.
Ближайший матч в чемпионате МХЛ «Кузнецкие медведи» проведут 19 января в Новокузнецке против «Сарматов».
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