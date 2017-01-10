Отравившиеся хоккеисты «Кузнецких медведей» выписаны из больницы

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Ранее стало известно, что 12 игроков, а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени, где клуб должен был провести тренировку, с признаками пищевого отравления. СК начал проверку по этому происшествию.

«Все 14 человек чувствуют себя хорошо благодаря грамотно проведенным лечебным мероприятиям. Курс лечения составляет порядка 5−6 дней, однако уже сегодня пациенты отказываются от дальнейшей госпитализации, на что имеют полное право. Всех выписывают с дальнейшими рекомендациями по амбулаторному наблюдению», — сказали в департаменте, отметив, что точный диагноз еще устанавливается специалистами.

Матчи «Кузнецких медведей» против «Мамонтов Югры», которые должны были состояться 10 и 11 января, были перенесены.

Ближайший матч в чемпионате МХЛ «Кузнецкие медведи» проведут 19 января в Новокузнецке против «Сарматов».