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10 января 2017, 15:01 | Хоккей: Россия | Nakanune.ru

Благотворительный «Мишкопад» ХК «Автомобилиста» собрал 170 тыс. рублей: деньги переданы в детские дома

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга уже в четвертый раз провел любимую болельщиками благотворительную акцию «Мишкопад». После финальной сирены болельщики команды забросали лед мягкими игрушками, которых в этот раз набралось 1 тыс. 340 штук.

Все они будут переданы в детские дома Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Акция состоялась 6 января после встречи «Автомобилиста» и «Торпедо» в рамках КХЛ. Как и годом ранее, помимо игрушек был проведен сбор денежных средств. Совместно с партнером клуба — компанией «Сима Лэнд» были выпущены специальные плюшевые медведи, от их продажи было выручено около 170 тыс. руб. Собранные средства также пойдут на благотворительность.

Напомним, что как и в прошлом году, клуб вместе со своими болельщиками поможет детскому дому в селе Кочневское. Год назад благодаря «Мишкопаду» в приюте все деревянные окна были заменены на пластиковые. А в текущем году деньги пойдут на замену обветшалых дверей.

Екатеринбургский клуб выражает благодарность болельщикам за участие в акции.
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