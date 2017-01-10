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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28376763/
10 января 2017, 12:45 | Хоккей: Россия | ТАСС

Отравившиеся хоккеисты «Кузнецких медведей» будут выписаны из больницы во вторник

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Игроки команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие медведи», которые отравились в Тюмени, во вторник будут выписаны из больницы. Об этом сообщает пресс-служба новокузнецкого «Металлурга».

Ранее стало известно что 12 игроков а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени где клуб должен был провести тренировку с признаками пищевого отравления. Увеличить
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Ранее стало известно, что 12 игроков, а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени, где клуб должен был провести тренировку, с признаками пищевого отравления. СК начал проверку по этому происшествию.

«Все ребята чувствуют себя удовлетворительно, сказал врач «Кузнецких медведей» Дмитрий Чурбаков. — Самочувствие ни у кого не страдает. Сегодня все наши ребята выписываются из больницы и вечером 10 января всей командой, которая была в стационаре, выезжаем в Новокузнецк. Другая часть команды отправилась в Новокузнецк из Тюмени еще раньше, когда было принято решение о переносе матчей с «Мамонтами Югры».

Матчи «Кузнецких медведей» против «Мамонтов Югры», которые должны были состояться 10 и 11 января, были перенесены.

Ближайший матч в чемпионате МХЛ «Кузнецкие Медведи» проведут 19 января в Новокузнецке против «Сарматов».
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