Отравившиеся хоккеисты «Кузнецких медведей» будут выписаны из больницы во вторник

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Ранее стало известно, что 12 игроков, а также администратор и массажист команды госпитализированы в Тюмени, где клуб должен был провести тренировку, с признаками пищевого отравления. СК начал проверку по этому происшествию.

«Все ребята чувствуют себя удовлетворительно, сказал врач «Кузнецких медведей» Дмитрий Чурбаков. — Самочувствие ни у кого не страдает. Сегодня все наши ребята выписываются из больницы и вечером 10 января всей командой, которая была в стационаре, выезжаем в Новокузнецк. Другая часть команды отправилась в Новокузнецк из Тюмени еще раньше, когда было принято решение о переносе матчей с «Мамонтами Югры».

Матчи «Кузнецких медведей» против «Мамонтов Югры», которые должны были состояться 10 и 11 января, были перенесены.

Ближайший матч в чемпионате МХЛ «Кузнецкие Медведи» проведут 19 января в Новокузнецке против «Сарматов».