Сергей Лазарев: Впереди огромный фронт работы

— В «Снежных Барсах» ты уже третий год, а как оказался в этой команде?

— До перехода в «Снежные Барсы», полгода играл в Уфе по своему 1998 году за «Толпар». Начинал заниматься в Караганде, а где-то классе в девятом отец предложил поехать поиграть в России, и выбор почему-то пал на Уфу. Там я отыграл полгода. Потом со мной на связь вышел мой первый тренер Максим Покрашенко и сказал, что есть два варианта начать профессиональную карьеру: в темиртауском «Арыстане» и «Снежных Барсах». Предварительно он созванивался с Георгием Нодариевичем Верещагиным, и тот сказал, чтобы я ехал на просмотр. Так, в принципе, и оказался в этой команде.



— Для тебя в жизни всегда был только хоккей, или успел попробовать себя и в других спортивных направлениях?

— Нет, только хоккей. Меня как отец привёл в шесть лет в ДЮСШ, так с тех пор только им и занимаюсь, игра стала моей профессией. Прошлым летом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, попробовал позаниматься кросс-фитом. В принципе, понравилось, думаю, и дальше буду продолжать им заниматься.



— Когда ты перешёл в «Снежные Барсы», оказался самым младшим игроком в команде, не было каких-то переживаний из-за этого или скованности?

— Да не сказал бы, не боялся уж точно, но было очень тяжело, всё-таки из ДЮСШ сразу включаться в профессиональный хоккей сложно, нагрузки намного выше. Поначалу «помирал», а более и менее привык к новому уровню спустя три месяца. Какой-то дедовщины в команде не было, а когда в команду перешёл Максим Богатыренко со своими остроумными приколами, стало ещё веселее.



— Изменился ли сам за три сезона в «Снежных Барсах»?

— Физически сильнее стал, это уж точно! Думаю, стал быстрее думать на площадке, действовать более обдуманно, какое-никакое понимание игры пришло. Но впереди ещё огромный фронт работы.



— Одной из положительных сторон вашей профессии считается то, что вы много путешествуете, видите много городов, какой из них тебя приятно удивил, или, наоборот, разочаровал?

— Мне очень понравилась Казань, много интересных исторических сооружений, и в то же время современный город, всё гармонично. А вот о Кирово-Чепецке остались не самые лучшие впечатления, жили в старой гостинице, магазинов рядом не было, а из местных почему-то никто никуда дороги не знал. Если говорить об аренах, то лучшая, определённо, сейчас у нас в Астане, а вот в Тюмени условиях плохие, там не раздевалка, а какая-то баня была.



— В этом сезоне у «Снежных Барсов» выдалась долгая серия поражений, почему так произошло вы, наверняка, уже в команде разобрали, а вот какой урок вы из неё извлекли?

— Допустим, несколько поражений у нас было из-за того, что мы уступали на последних секундах третьего периода, думаю, это научило нас терпеть и быть с «включенными мозгами» до финальной сирены. Научились начинать матч более собранно, а то чаще всего долго раскачивались, а потом неслись спасать Родину.



— Чего ожидать от оставшихся игр регулярного чемпионата, не теряет ли команда надежды вернуться в зону плей-офф?

— Нет, надежды мы не теряем, хоть шансы мизерные, но все-таки попытаемся ими воспользоваться. У нас был перерыв в играх полтора месяца, восстановили силы, так как до этой паузы у нас был очень плотный календарь, много матчей подряд шло. Хорошо работали над «функционалкой». Тренировки на льду немного изменились, стало больше упражнений на тактику, думаю, это нам поможет.



— Какой супер-способностью мечтает обладать хоккейный защитник?

— Наверное, умением кататься со скоростью света, как флэш из сериала, было бы очень здорово. Ну, или чтобы бросок был пушечный, чтобы сетка рвалась от скорости шайбы (смеётся).



— А ведь на российской поп-эстраде есть твой тёзка — певец Сергей Лазарев, наверняка по этому поводу в мужском-то коллективе было много шуток?

— Их было настолько много, что они мне надоели, как фраза на первое апреля «у тебя спина белая». Не собираешься ли ты на Евровидение? Почему хоккей, а не сцена? А твои родители умные, думали наперёд.



— Сам-то вообще как относишься к творчеству?

— Я к нему не отношусь (смеётся). Петь, танцевать или рисовать — это не моё.



— Твой любимый игровой момент?

— Силовой приём, когда ребята после него начинают поздравлять на скамейке, стучать клюшками по борту, очень приятно.



— Их ведь много разных, у тебя какой из них самый любимый?

— Наверное, когда нападающий едет с шайбой, опустил голову, а тут вот он я!



— Самая неудобная команда МХЛ в восточной конференции?

— Все, кроме «Алтая», «Спутника» и «Тюменского Легиона».



— Кнут или пряник?

— Пряник!



— Что у тебя получается лучше всего помимо хоккея?

— Спать, играть в доту.



— Кто для тебя эталон среди современных защитников?

— Вячеслав Войнов, нравится его манера игры, отличный защитник атакующего плана



— Твоя главная хоккейная мечта?

— Играть в НХЛ, хоть нас таких и много



— С каким девизом идёшь по жизни?

— Погнали!