Сергей Лазарев: Впереди огромный фронт работы
Защитник «Снежных Барсов» Сергей Лазарев в интервью
пресс-службе клуба рассказал, как три года назад оказался в Астане, об уроках, которые извлекла команда после серии поражений, и о шансах на попадание в плей-офф.
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— В «Снежных Барсах» ты уже третий год, а как оказался в этой команде?
— До перехода в «Снежные Барсы», полгода играл в Уфе по своему 1998 году за «Толпар». Начинал заниматься в Караганде, а
— Для тебя в жизни всегда был только хоккей, или успел попробовать себя и в других спортивных направлениях?
— Нет, только хоккей. Меня как отец привёл в шесть лет в ДЮСШ, так с тех пор только им и занимаюсь, игра стала моей профессией. Прошлым летом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, попробовал позаниматься
— Когда ты перешёл в «Снежные Барсы», оказался самым младшим игроком в команде, не было
— Да не сказал бы, не боялся уж точно, но было очень тяжело,
— Изменился ли сам за три сезона в «Снежных Барсах»?
— Физически сильнее стал, это уж точно! Думаю, стал быстрее думать на площадке, действовать более обдуманно,
— Одной из положительных сторон вашей профессии считается то, что вы много путешествуете, видите много городов, какой из них тебя приятно удивил, или, наоборот, разочаровал?
— Мне очень понравилась Казань, много интересных исторических сооружений, и в то же время современный город, всё гармонично. А вот о
— В этом сезоне у «Снежных Барсов» выдалась долгая серия поражений, почему так произошло вы, наверняка, уже в команде разобрали, а вот какой урок вы из неё извлекли?
— Допустим, несколько поражений у нас было
— Чего ожидать от оставшихся игр регулярного чемпионата, не теряет ли команда надежды вернуться в зону
— Нет, надежды мы не теряем, хоть шансы мизерные, но
— Какой
— Наверное, умением кататься со скоростью света, как флэш из сериала, было бы очень здорово. Ну, или чтобы бросок был пушечный, чтобы сетка рвалась от скорости шайбы (смеётся).
— А ведь на российской
— Их было настолько много, что они мне надоели, как фраза на первое апреля «у тебя спина белая». Не собираешься ли ты на Евровидение? Почему хоккей, а не сцена? А твои родители умные, думали наперёд.
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— Я к нему не отношусь (смеётся). Петь, танцевать или рисовать — это не моё.
— Твой любимый игровой момент?
— Силовой приём, когда ребята после него начинают поздравлять на скамейке, стучать клюшками по борту, очень приятно.
— Их ведь много разных, у тебя какой из них самый любимый?
— Наверное, когда нападающий едет с шайбой, опустил голову, а тут вот он я!
— Самая неудобная команда МХЛ в восточной конференции?
— Все, кроме «Алтая», «Спутника» и «Тюменского Легиона».
— Кнут или пряник?
— Пряник!
— Что у тебя получается лучше всего помимо хоккея?
— Спать, играть в доту.
— Кто для тебя эталон среди современных защитников?
— Вячеслав Войнов, нравится его манера игры, отличный защитник атакующего плана
— Твоя главная хоккейная мечта?
— Играть в НХЛ, хоть нас таких и много
— С каким девизом идёшь по жизни?
— Погнали!
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