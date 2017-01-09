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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28370996/
9 января 2017, 21:37 | Хоккей: Россия | ТАСС

СК проводит проверку по факту отравления игроков клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по сообщению СМИ об отравлении хоккеистов клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи», команда должна была провести тренировку в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Согласно сообщению прессы, 8 января 12 игроков хоккейного клуба “Кузнецкие Медведи” и несколько членов команды госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления. По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили ТАСС, что в областную инфекционную больницу для контроля были госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика.

По данному факту прокуратура Тюменской области также начала проверку. Кроме того, с областным управлением Роспотребнадзора согласовано проведение внеплановой проверки в гостиничном комплексе, где жили и питались хоккеисты. Из-за массового отравления игроков команды ближайшие матчи клуба «Кузнецкие Медведи» с ханты- мансийскими «Мамонтами Югры» перенесены.
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