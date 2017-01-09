СК проводит проверку по факту отравления игроков клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи»

«Согласно сообщению прессы, 8 января 12 игроков хоккейного клуба “Кузнецкие Медведи” и несколько членов команды госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления. По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили ТАСС, что в областную инфекционную больницу для контроля были госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика.