СК проводит проверку по факту отравления игроков клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по сообщению СМИ об отравлении хоккеистов клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи», команда должна была провести тренировку в Тюмени. Об этом сообщили в
пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«Согласно сообщению прессы, 8 января 12 игроков хоккейного клуба “Кузнецкие Медведи” и несколько членов команды госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Тюмени с признаками пищевого отравления. По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили ТАСС, что в областную инфекционную больницу для контроля были госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика.
По данному факту прокуратура Тюменской области также начала проверку. Кроме того, с областным управлением Роспотребнадзора согласовано проведение внеплановой проверки в гостиничном комплексе, где жили и питались хоккеисты.
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