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9 января 2017, 20:28 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Михаил Анисин продолжит карьеру в «Сарыарке»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в карагандинской «Сарыарке», которая выступает в ВХЛ.

Как стало известно Чемпионату нападающий Михаил <span class=error>Анисин</span> продолжит карьеру в карагандинской <span class=error>Сарыарке</span> которая выступает в <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Анисин ранее выступал в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с защитником Андреем Первышиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками были расторгнуты. В сезоне-2016/17 на счету Анисина 2 (0+2) очка в 20 матчах за «Кузню» при показателе полезности «-10».

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