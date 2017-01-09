Михаил Анисин продолжит карьеру в «Сарыарке»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в карагандинской «Сарыарке», которая выступает в ВХЛ.
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Анисин ранее выступал в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с защитником Андреем Первышиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками были расторгнуты. В сезоне-2016/17 на счету Анисина 2 (0+2) очка в 20 матчах за «Кузню» при показателе полезности «-10».
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