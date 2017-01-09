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9 января 2017, 18:29 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» снова проиграли «Реактору» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграли с нижнекамским «Реактором», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в <span class=error>Астане</span> Снежные Барсы повторно сыграли с нижнекамским Реактором сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Александр Мелихов из Астаны открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбу Павла Голубева из «Снежных Барсов» ответили: Данил Галеев (дубль), Антон Пачин и Разат Тимиров из «Реактора». В третьем отрезке игры Булат Набиуллин из Альметьевска и Дмитрий Макеев из Астаны обменялись шайбами.

11 января в Астане «Снежные Барсы» сыграют с альметьевским «Спутником».

«Снежные Барсы» — «Реактор» 3:5 (1:0, 1:4, 1:1)

Шайбы:
1:0 — 11:59 Мелихов (Боровиков, Полохов). В большинстве
2:0 — 25:26 Голубев (Сейтанов). В равенстве
2:1 — 32:41 Галеев (Хафизов, Голубович). В большинстве
2:2 — 37:07 Галеев (Сорокин, Хафизов). В равенстве
2:3 — 37:51 Пачин (Пикушин, Чабатов). В равенстве
2:4 — 39:27 Тимиров (Хасанов). В равенстве
2:5 — 41:17 Набиуллин. В меньшинстве
3:5 — 48:24 Макеев (Боровиков). В меньшинстве

Вратари: Леонтьев — Голованов
Штраф: 35:6 (2:2, 6:0, 27:4).

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