Состояние отравившихся игроков клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» стабильное

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«Игроки молодежной хоккейной команды “Металлург” из Новокузнецка обратились с жалобами на острые боли в животе и жидкий стул. В областную инфекционную больницу для контроля госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. У госпитализированных состояние стабильное, уже наблюдается положительная динамика», — сказали там.

В департаменте уточнили, что анализы всей команды находятся на исследовании. «До завершения о точном диагнозе говорить рано, предварительно поставлен острый гастроэнтерит. Учитывая продолжительность и характер симптомов, можно предположить, что заболевание могло возникнуть до прибытия в Тюмень», — добавили там.

По данному факту прокуратура Тюменской области начала проверку. «Мы согласовали с областным управлением Роспотребнадзора проведение внеплановой проверки в гостиничном комплексе, где жили и питались хоккеисты», — пояснили корр. ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.