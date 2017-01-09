МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» из-за отравления игроков

«Матчи “Кузнецких Медведей” против “Мамонтов Югры”, которые должны были состояться 10 и 11 января, будут перенесены. Даты и время проведения матчей будут анонсированы позже. МХЛ желает игрокам и персоналу новокузнецкой команды скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении МХЛ.



