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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28368151/
9 января 2017, 16:44 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» из-за отравления игроков

МХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата между «Кузнецкими Медведями» и «Мамонтами Югры» в связи с массовым отравлением хоккеистов новокузнецкой команды.

«Матчи “Кузнецких Медведей” против “Мамонтов Югры”, которые должны были состояться 10 и 11 января, будут перенесены. Даты и время проведения матчей будут анонсированы позже. МХЛ желает игрокам и персоналу новокузнецкой команды скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении МХЛ.
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