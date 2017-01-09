МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких медведей» из-за массового отравления игроков

Согласно календарю «Кузнецкие медведи» должны были 10—11 января провести матчи в Ханты-Мансийске. Ранее стало известно, что после матча с «Тюменским легионом» в Тюмени с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист новокузнецкой команды.

«Матчи “Кузнецких медведей” против “Мамонтов Югры”, которые должны были состояться 10 и 11 января, будут перенесены. Даты и время проведения матчей будут анонсированы позже. МХЛ желает игрокам и персоналу новокузнецкой команды скорейшего выздоровления», — говорится в ответе МХЛ на запрос агентства «Р-Спорт».