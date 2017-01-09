МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких медведей» из-за массового отравления игроков
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры» из-за массового отравления хоккеистов новокузнецкого клуба, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.
Согласно календарю «Кузнецкие медведи» должны были
«Матчи “Кузнецких медведей” против “Мамонтов Югры”, которые должны были состояться 10 и 11 января, будут перенесены. Даты и время проведения матчей будут анонсированы позже. МХЛ желает игрокам и персоналу новокузнецкой команды скорейшего выздоровления», — говорится в ответе МХЛ на запрос агентства «Р-Спорт».
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