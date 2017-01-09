Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28367700/
9 января 2017, 16:14 | Хоккей: Россия | ТАСС

Лучший снайпер ХК «Салават Юлаев» Хартикайнен выбыл на 4−6 недель

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (2:4), который прошел 7 января.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Финский форвард уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Теему Хартикайнен выбыл на срок от 4 до 6 недель. Об этом сообщил главный тренер уфимцев Игорь Захаркин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Хартикайнен получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской «Ладой» (2:4), который прошел 7 января.

«Да, Теему Хартикайнен, скорее всего, у нас выбыл на 4−6 недель», — сказал Захаркин.

Хартикайнен является лучшим снайпером «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате, забросив 19 шайб и отдав 17 результативных передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Полиция Нидерландов конфисковала у журналистов материалы по крушению MH17

Концепция Минздрава не предполагает запрет на продажу вейпов

Захарова иронично прокомментировала доклад о "русских хакерах" в США