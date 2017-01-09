Лучший снайпер ХК «Салават Юлаев» Хартикайнен выбыл на 4−6 недель

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Финский форвард уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Теему Хартикайнен выбыл на срок от 4 до 6 недель. Об этом сообщил главный тренер уфимцев Игорь Захаркин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Хартикайнен получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской «Ладой» (2:4), который прошел 7 января.

«Да, Теему Хартикайнен, скорее всего, у нас выбыл на 4−6 недель», — сказал Захаркин.

Хартикайнен является лучшим снайпером «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате, забросив 19 шайб и отдав 17 результативных передач.