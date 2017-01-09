В клубе Высшей лиги ТХК погасили долги перед хоккеистами за сентябрь и октябрь
Как стало известно «Чемпионату», руководство клуба Высшей хоккейной лиги ТХК из Твери погасило задолженности по зарплате перед хоккеистами команды за два месяца.
Выплачены денежные средства за сентябрь и октябрь 2016 года.
Таким образом, текущая задолженность перед игроками составляет два месяца: ноябрь и декабрь. По нашей информации, задолженности за этот период будут погашены в течение января. В настоящее время ТХК занимает второе место в регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2016/17.
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