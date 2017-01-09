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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28367204/
9 января 2017, 15:19 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Матчи «Кузнецких медведей» в МХЛ могут перенести из-за массового отравления игроков

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Матчи новокузнецкого клуба МХЛ «Кузнецкие медведи» в Ханты-Мансийске могут перенести из-за массового отравления игроков, в госпитале находятся 12 хоккеистов.

Согласно календарю «Кузнецкие медведи» должны 10—11 января провести матчи МХЛ в Ханты-Мансийске с местными «Мамонтами Югры». Поездка может сорваться, поскольку в Тюмени после матча с «Тюменским легионом» с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист команды. Письмо с просьбой о переносе уже отправлено в лигу.

«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать “скорую помощь”. Не исключено, что 4−5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи», — сообщил главный тренер «Кузнецких медведей» Александр Китов, чьи слова приводятся на официальном сайте новокузнецкого «Металлурга».

«В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты», — добавил тренер.
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