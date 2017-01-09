Матчи «Кузнецких медведей» в МХЛ могут перенести из-за массового отравления игроков
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Матчи новокузнецкого клуба МХЛ «Кузнецкие медведи» в Ханты-Мансийске могут перенести из-за массового отравления игроков, в госпитале находятся 12 хоккеистов.
Согласно календарю «Кузнецкие медведи» должны
«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать “скорую помощь”. Не исключено, что 4−5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи», — сообщил главный тренер «Кузнецких медведей» Александр Китов, чьи слова приводятся на официальном сайте новокузнецкого «Металлурга».
«В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты», — добавил тренер.
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