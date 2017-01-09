«Кузня»: В больнице с отравлением 12 игроков, администратор и массажист
Новокузнецкий «Металлург» подтвердил информацию о массовом отравлении игроков молодёжной команды в Тюмени.
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«Кузнецкие Медведи» после гостевых матчей МХЛ против «Тюменского Легиона» должны были сегодня в 09:00 по местному времени провести тренировку в Тюмени, а затем отправиться в
Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный тренер «Кузнецких Медведей» Александр Китов.
«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того как симптомы заболевания при приёме лечебных средств не исчезли, решили вызывать скорую помощь. По состоянию на 17:00 по новокузнецкому времени госпитализированы 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. Не исключено, что
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