Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28366153/
9 января 2017, 13:57 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

14 игроков «Кузнецких Медведей» отравились в Тюмени

Как стало известно «Чемпионату», 14 игроков молодёжной команды новокузнецкого «Металлурга» отравились в Тюмени.

«Кузнецкие Медведи» проводили два выездных матчах с «Тюменским Легионом», в которых одержали две победы со счётом 6:2 и 4:2. Отравившиеся хоккеисты остались в тюменской больнице, а остальные игроки «медведей» отправились в Новокузнецк.

Ближайшие матчи с «Мамонтами Югры» будут перенесены.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена