14 игроков «Кузнецких Медведей» отравились в Тюмени

«Кузнецкие Медведи» проводили два выездных матчах с «Тюменским Легионом», в которых одержали две победы со счётом 6:2 и 4:2. Отравившиеся хоккеисты остались в тюменской больнице, а остальные игроки «медведей» отправились в Новокузнецк.



Ближайшие матчи с «Мамонтами Югры» будут перенесены.