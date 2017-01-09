14 игроков «Кузнецких Медведей» отравились в Тюмени
Как стало известно «Чемпионату», 14 игроков молодёжной команды новокузнецкого «Металлурга» отравились в Тюмени.
«Кузнецкие Медведи» проводили два выездных матчах с «Тюменским Легионом», в которых одержали две победы со счётом 6:2 и 4:2. Отравившиеся хоккеисты остались в тюменской больнице, а остальные игроки «медведей» отправились в Новокузнецк.
Ближайшие матчи с «Мамонтами Югры» будут перенесены.
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