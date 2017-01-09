Губернатор Приамурья сыграет в хоккей с российскими и китайскими любителями на льду Амура

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«После открытия мероприятия сначала пройдет 10-минутный матч между детскими командами, после этого на ледовую площадку выйдут игроки взрослых команд. В составе российской будет Александр Козлов», — приводит пресс-служба слова гендиректора областного центра развития спорта Михаила Лапина.

Подготовка к уникальной игре уже идет — на льду Амура установлена хоккейная коробка. Отмечается, что матч «Содружество» откроет второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед».

Первый этап фестиваля прошел в Благовещенске 24 и 25 декабря на крытом ледовом катке стадиона «Спартак». В нем приняли участие шесть любительских команд, пять из которых представляли Россию, одна — Китай.

Впервые идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае этого года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1955 года, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир.

По словам Козлова, задача организаторов — провести его на достойном уровне и сделать соревнование традиционным.