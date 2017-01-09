«Автомобилист» разделался со «Спартаком»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал первую победу в 2017 году. 8 января «шоферы» на своем льду взяли верх над московским «Спартаком», передает «Уралинформбюро».

Екатеринбуржцы дважды по ходу матча были в роли догоняющих. Ключевым стал второй период, в котором «Автомобилист» переломил ход игры — на 2 шайбы «Спартака» уральские хоккеисты ответили тремя точными бросками. По разу голкипера москвичей огорчали Николай Тимашов, Ян Бухтеле и Алексей Михнов. Последний в третьем периоде отправил еще одну шайбу в ворота гостей. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Автомобилиста».

«У нас, к сожалению, не все оказались готовы. Во втором периоде играли в 3 звена, но выровняли ситуацию», — отметил по окончании встречи наставник екатеринбуржцев Владимир Крикунов.

Предыдущие 2 матча «Автомобилист» проиграл — 4 января разгромно уступил ХК «Сочи» (1:5), 6 января в серии буллитов отдал победу нижегородскому «Торпедо» (1:2). В турнирной таблице восточной конференции КХЛ «шоферы» занимают 11 место.