ТХК нанес гостевое поражение «Рязани» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Рязани, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) в пользу тверской команды. В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (8-я и 54-я минуты), Роман Таталин (9) и Валерий Гурин (51). У хозяев отличились Артем Маслов (14) и Иван Коренков (17).

Результаты других матчей:

«Ермак» (Ангарск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:3, по буллитам,

«Сокол» (Красноярск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 1:4,

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Химик» (Воскресенск) — 2:0,

«Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:0.