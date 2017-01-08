Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28359894/
8 января 2017, 20:34 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ТХК нанес гостевое поражение «Рязани» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Хоккеисты ТХК обыграли «Рязань» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Рязани, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) в пользу тверской команды. В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили (8-я и 54-я минуты), Роман Таталин (9) и Валерий Гурин (51). У хозяев отличились Артем Маслов (14) и Иван Коренков (17).

Результаты других матчей:

«Ермак» (Ангарск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:3, по буллитам,

«Сокол» (Красноярск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 1:4,

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Химик» (Воскресенск) — 2:0,

«Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года