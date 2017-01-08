«Белые медведи» обыграли «Омких ястребов»

В других встречах «Толпар» одолел «Авто», «Чайка» переиграла «МХК МВД», а «Алтай» взял верх над «Спутником».

МХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Толпар» (Уфа) — «Авто» (Екатеринбург) — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).

Голы: Среднев — 1 (Аскаров, Биткин), 1:05 — 1:0. Котляревский — 4 (Цулыгин, Гайсин), 11:42 — 2:0. Митякин — 6 (Обидин, Климов), 16:58 — 2:1. Сытый — 1 (Старцев, Оськин), 17:19 — 3:1. Власкин — 3 (бол., Носков, Рассейкин), 32:39 — 3:2. Старцев — 2 (Среднев, Аскаров), 50:04 — 4:2. Митякин — 7 (Шишков), 59:38 — 4:3.

Вратари: Циркуль — Фомин (58:14 — 59:38, 59:48).

Судья: Сироткин.

8 января. Уфа. Дворец спорта.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы: Подкорытов — 13 (Попов), 39:15 — 1:0. Афонасьевский — 6 (Шафигулин, Кулиев), 55:34 — 2:0.

Вратари: Мустафин — Лобачев.

Судья: Раминг.

8 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им ЗТР В. К. Белоусова.

«Чайка» (Нижний Новгород) — «МХК МВД» (Балашиха) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Голы: Власкин — 3 (бол., Веряев, Халемин), 5:45 — 1:0. Власкин — 3 (бол., Есаян, Коломаров), 29:44 — 2:0. Потапов — 7 (Халемин), 49:48 — 3:0. Панкратов — 7 (Гусынин, Усков), 55:00 — 3:1. Серанов — 5 (п. Власкин — 3 (бол., Комаров, Кондрашин), 59:59 — 4:1.

Вратари: Суханов — Райко (58:20 — 59:59).

Судья: Закиров.

8 января. Нижний Новгород. ДС им. В. С. Коноваленко.

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Спутник» (Альметьевск) — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).

Голы: Бархаткин — 5 (Антонов), 11:52 — 0:1. Гусейнов — 2 (бол.), 16:05 — 1:1. Бекетаев — 4, 26:49 — 2:1. Власкин — 3 (бол., Кокшаров), 28:42 — 3:1. Власкин — 3 (бол., Гусейнов), 28:54 — 4:1. Власкин — 3 (бол., Назаров), 37:20 — 5:1. Власкин — 3 (бол., Назаров), 40:41 — 6:1. Власкин — 3 (бол., Мулюков, Иванов), 51:08 — 6:2.

Вратари: Шутов — Голубев (Минегалиев, 40:00).

Судья: Алексеев.