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8 января 2017, 16:35 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» снова обыграл «Спутник» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграл с альметьевским «Спутником», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> Алтай повторно сыграл с альметьевским Спутником сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Алексей Бархаткин из Альметьевска и Муса Гусейнов из Усть-Каменогорска обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Адиль Бекетаев, Степан Штефан, Александр Меньщиков и Захар Пархоменко из «Алтая» поразили по разу ворота гостей. В третьем отрезке игры на шайбу усть-каменогорца Александра Меньщикова ответил альметьевец Булат Мухутдинов.

11 января в Усть-Каменогорске «Алтай» сыграет с нижнекамским «Реактором».

«Алтай» — «Спутник» 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Шайбы:
0:1 — 11:52 Бархаткин (Антонов). В равенстве
1:1 — 16:05 Гусейнов. В большинстве
2:1 — 26:49 Бекетаев. В равенстве
3:1 — 28:42 Штефан (Кокшаров). В меньшинстве
4:1 — 28:54 Меньщиков (Гусейнов). В меньшинстве
5:1 — 37:20 Пархоменко (Назаров). В меньшинстве
6:1 — 40:41 Меньщиков (Назаров). В большинстве
6:2 — 51:08 Мухутдинов (Мулюков, Иванов). В большинстве

Вратари: Шутов — Голубев
Штраф: 10:14 (2:4, 2:4, 6:6).

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