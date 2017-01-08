«Алтай» снова обыграл «Спутник» в матче МХЛ

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В первом периоде Алексей Бархаткин из Альметьевска и Муса Гусейнов из Усть-Каменогорска обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Адиль Бекетаев, Степан Штефан, Александр Меньщиков и Захар Пархоменко из «Алтая» поразили по разу ворота гостей. В третьем отрезке игры на шайбу усть-каменогорца Александра Меньщикова ответил альметьевец Булат Мухутдинов.



11 января в Усть-Каменогорске «Алтай» сыграет с нижнекамским «Реактором».



«Алтай» — «Спутник» 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)



Шайбы:

0:1 — 11:52 Бархаткин (Антонов). В равенстве

1:1 — 16:05 Гусейнов. В большинстве

2:1 — 26:49 Бекетаев. В равенстве

3:1 — 28:42 Штефан (Кокшаров). В меньшинстве

4:1 — 28:54 Меньщиков (Гусейнов). В меньшинстве

5:1 — 37:20 Пархоменко (Назаров). В меньшинстве

6:1 — 40:41 Меньщиков (Назаров). В большинстве

6:2 — 51:08 Мухутдинов (Мулюков, Иванов). В большинстве



Вратари: Шутов — Голубев

Штраф: 10:14 (2:4, 2:4, 6:6).