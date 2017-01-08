«Алтай» снова обыграл «Спутник» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в
Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграл с альметьевским «Спутником», сообщает Sports.kz.
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В первом периоде Алексей Бархаткин из Альметьевска и Муса Гусейнов из
11 января в
«Алтай» — «Спутник» 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 — 11:52 Бархаткин (Антонов). В равенстве
1:1 — 16:05 Гусейнов. В большинстве
2:1 — 26:49 Бекетаев. В равенстве
3:1 — 28:42 Штефан (Кокшаров). В меньшинстве
4:1 — 28:54 Меньщиков (Гусейнов). В меньшинстве
5:1 — 37:20 Пархоменко (Назаров). В меньшинстве
6:1 — 40:41 Меньщиков (Назаров). В большинстве
6:2 — 51:08 Мухутдинов (Мулюков, Иванов). В большинстве
Вратари: Шутов — Голубев
Штраф: 10:14 (2:4, 2:4, 6:6).
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